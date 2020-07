Alerte AMBER: Toujours sans nouvelles de Romy et Norah

Une mère de Lévis inquiète attend toujours de savoir où se trouvent ses deux fillettes disparues depuis mercredi soir à la suite d’un mystérieux accident de voiture dans lequel les occupants n’ont jamais été aperçus après la violente embardée.

Le travail d’enquête se poursuit sur le terrain afin de tenter de localiser Romy 6 ans, Norah 11 ans et leur père Martin Carpentier, 44 ans, informe la Sûreté du Québec, ce matin.

Une alerte AMBER a été déclenchée jeudi relativement à l’accident survenu mercredi soir, dans le secteur de Saint-Apollinaire. Un père et ses deux filles sont recherchés et l’homme est désormais un suspect.

Norah, 11 ans, et Romy, 6 ans, ainsi que de leur père, Martin Carpentier, 44 ans, demeurent introuvables pour l’instant. « Il faut retrouver mes filles et leur papa », implore Amélie Lemieux, la mère des deux enfants.

« On n’en sait pas plus que ce qu’on a là comme information. Il est parti pour une crème molle, il s’est arrêté dans un dépanneur et il y a eu un accident », a-t-elle confié avant que l’alerte Amber ne soit lancée.

Mercredi soir, vers 21 h 30, un automobiliste a signalé la présence du véhicule accidenté en bordure de l’autoroute 20, près du kilomètre 288.

Le conducteur aurait fait une embardée alors qu’il circulait en direction est. Il aurait quitté la chaussée, puis fait des tonneaux dans le terre-plein central, pour finir sa course dans les travées en direction ouest, indique Louis-Philippe Bibeau, agent d’information de la Sûreté du Québec.

Le mystère est d’autant plus troublant que des témoins ont affirmé que l’habitacle était déjà vide lorsqu’ils se sont approchés du véhicule accidenté.

Des témoins

Il n’y aurait eu qu’un très court délai entre l’impact et le moment du constat. « La voiture se dirigeait vers Québec et a quitté la route pour traverser le terre-plein. Elle a pogné une pancarte, arraché des arbres et a fait des tonneaux », a expliqué Lyne Provencher, présente sur les lieux.

« L’auto est arrivée devant moi subitement. J’ai freiné rapidement et je me suis tassée pour éviter d’avoir une collision », poursuit Mme Provencher. Elle indique avoir couru vers le véhicule pour constater qu’il était vide. Ils ont cherché les passagers, en vain.

Un téléphone cellulaire — vraisemblablement celui du père — a été retrouvé dans le véhicule. Il y avait également un siège d’appoint.

Le grand-père maternel des fillettes a téléphoné sur le cellulaire, s’inquiétant de ne pas les voir arriver, selon Mme Provencher.

La SQ explique que l’alerte n’a pas été lancée sur-le-champ parce qu’il y avait plusieurs vérifications importantes à faire après le constat d’accident.

Des recherches

La SQ demeure prudente sur les informations dévoilées, mais l’aide du public est sollicitée. Un barrage a aussi été érigé afin d’intercepter les automobilistes. Tout le secteur a été ratissé et les citoyens doivent garder l’œil ouvert.

« On demande aux gens qui demeurent près de l’endroit où a été retrouvé le véhicule de vérifier dans leur cabanon, les chalets, les terres à bois ou d’autres endroits pertinents », indique la porte-parole Ann Mathieu.

Les parents des deux enfants sont séparés depuis 2015. Jeudi, plusieurs membres de la famille se sont réunis à la résidence du père recherché. Les policiers étaient également sur place. Martin Carpentier est peintre en bâtiment. Il n’a aucun antécédent judiciaire.

– Avec la collaboration de Dominique Lelièvre, Pierre-Paul Biron, Nicolas Saillant et Jean-François Racine

Chronologie des événements

MERCREDI

20 h 30: Martin Carpentier et les deux fillettes ont été aperçus pour la dernière fois à Lévis.

Martin Carpentier et les deux fillettes ont été aperçus pour la dernière fois à Lévis. 21 h 30: Accident sur l’autoroute 20, direction ouest, à Saint-Apollinaire. Les policiers ont ratissé le secteur, mais n’ont trouvé personne.

Accident sur l’autoroute 20, direction ouest, à Saint-Apollinaire. Les policiers ont ratissé le secteur, mais n’ont trouvé personne. Les enquêteurs travaillent toute la nuit.

JEUDI

Un hélicoptère survole les lieux de l’accident. Des recherches terrestres sont effectuées. On rencontre les proches.

15 h: Alerte Amber

Au moment de mettre sous presse, le trio était introuvable.