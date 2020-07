Au tour de David Desrosiers de Simple Plan de faire son mea culpa

C’est au tour de David Desrosiers bassiste de Simple Plan de faire une sortie sur Instagram tout comme Maripier Morin et Bernard Adamus.

Le musicien de 39 ans, qui a connu le succès planétaire avec le groupe montréalais, y fait son mea culpa et annonce qu’il quitte le groupe.

«Des déclarations publiques récentes m’ont fait reconnaître que certaines interactions que j’ai eues avec des femmes leur ont causé du tort», écrit-il.

«J’ai donc pris la décision de me retirer du groupe et d’aller chercher de l’aide professionnelle afin de m’éduquer et d’agir de façon appropriée à l’avenir», ajoute Desrosiers.

Le bassiste s’excuse aussi. «Je suis vraiment désolé pour le tort que j'ai causé à ces femmes.»