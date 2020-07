COVID-19: Non, les États-Unis ne s'en sortent pas bien, répète un haut responsable

Anthony Fauci, plus haut expert en maladies infectieuses du gouvernement américain, a réitéré que les États-Unis, malgré le déni du président Donald Trump, voyaient la pandémie de COVID-19 s'aggraver, faute de stratégie cohérente contre le virus.

Certaines parties du pays, comme New York, «ont pris le contrôle des choses», a dit Anthony Fauci au site FiveThirtyEight jeudi.

«Mais en tant que pays, quand nous nous comparons à d'autres pays, je ne crois pas qu'on puisse dire que nous nous en sortions bien. Ce n'est tout simplement pas le cas», a-t-il averti.

L'immunologue sonne l'alarme depuis des jours dans des interviews face à l'explosion du nombre de nouveaux cas dans le Sud et l'Ouest des États-Unis. Le pays a encore battu un record jeudi avec 65.000 cas détectés en 24 heures -- de l'ordre de deux fois plus qu'aux pics du printemps, quand l'épicentre se trouvait à New York.

Mercredi, le docteur Fauci avait estimé que certains États étaient allés «trop vite» dans le déconfinement, et qu'un nouveau confinement pourrait s'avérer nécessaire, dans un podcast du Wall Street Journal.

Et jeudi, dans une conférence en ligne, il avait regretté que certains États du Sud n'aient pas suivi les consignes de réouverture graduelle et aient «sauté les étapes».

La semaine dernière, il avertissait, après des propos rassurants du vice-président, Mike Pence, que les États-Unis se dirigeaient droit vers la barre des 100 000 nouveaux cas par jour (ce jour-là, le bilan journalier était d'environ 40 000 cas).

Ses avertissements se teintent de plus en plus de reproches sur la politisation de l'épidémie. «Il faut formuler l'hypothèse que sans les divisions qui sont les nôtres, nous aurions une approche plus coordonnée», a-t-il dit à FiveThirtyEight.

C'est un euphémisme: le confinement -tout comme le déconfinement s'est fait en ordre dispersé, État par État, avec ceux gouvernés par des républicains en général plus prompts à lever les restrictions. Au niveau fédéral, la Maison-Blanche avait publié des consignes pour une réouverture progressive de l'économie, avec des critères de diminution du nombre des cas et d'augmentation des capacités de dépistage.

Mais très peu d'Etats ont respecté ces critères, Donald Trump lui-même incitait à accélérer le déconfinement, et le docteur Fauci attribue aujourd'hui clairement la flambée actuelle à un déconfinement précipité et à l'insouciance avec laquelle les Américains du Sud ont repris leurs activités sans respecter les gestes barrières.

Donald Trump minimise, lui, les records quotidiens: «Pour la centième fois, la raison pour laquelle nous avons tant de cas, comparé à d'autres pays qui ne font pas mieux que nous et de loin, est que nous testons beaucoup plus et mieux», a-t-il tweeté. Ce qui est faux, car le rythme d'augmentation des contagions est largement supérieur au rythme d'augmentation des tests, selon les données officielles.