«Il faut retrouver mes filles et leur papa» - la maman des disparues

Les fillettes d’Amélie Lemieux, Romy et Norah, ont disparu depuis mercredi soir alors qu’elles se trouvaient avec leur père Martin Carpentier.

Rongée d’inquiétude, la maman des gamines de 6 et 11 ans de Lévis lance un appel sur Facebook afin qu’on les retrouve.

«Il faut retrouver mes filles et leur papa. Romy 6 ans, Norah 11 ans , Martin 43 ans», écrit Mme Lemieux.

Alerte AMBER

Une alerte AMBER a été déclenchée par la Sûreté du Québec (SQ) hier à 15h afin de retrouver le père de famille et ses deux fillettes dont les proches sont sans nouvelles depuis près de 48 heures.

Mercrdi soir, vers 21 h 30, un automobiliste a signalé la présence du véhicule accidenté en bordure de l’autoroute 20, près du kilomètre 288 dans Chaudière-Appalaches.

Le conducteur aurait fait une sortie de route alors qu’il circulait en direction est. Il aurait quitté la chaussée, puis fait des tonneaux dans le terre-plein central, pour finir sa course dans les travées en direction ouest.

Le mystère est d’autant plus troublant que des témoins ont affirmé que l’habitacle était déjà vide lorsqu’ils se sont approchés du véhicule accidenté.

Description des enfants et du père

Romy Carpentier, 6 ans, mesure quant à elle 91 cm (3 pi) et pèse 19,5 kg (43 lb).

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail rose, des boucles d’oreilles en argent en forme de cœur et du vernis à ongles rouge.

Norah Carpentier, 11 ans, mesure 1,57 mètre (5 pi 2 po) et est mince. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait une casquette blanche et des sandales Nike blanches.

Les deux fillettes se trouveraient avec le suspect dans cette affaire, Martin Carpentier, 44 ans, également de Lévis.

Il mesure 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pèse 59 kg (130 lb). Il porterait un t-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes.