La baleine noire de l’Atlantique Nord se rapproche de l’extinction

La baleine noire de l’Atlantique Nord est maintenant «en danger critique» d’extinction, a annoncé vendredi l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Afin de sauver l’espèce, l’organisme Oceana Canada presse le gouvernement Trudeau d’agir.

«Ce classement signifie que la population de baleines noires dans l’Atlantique Nord a diminué, ou diminuera, de 80 % en trois générations», a précisé Oceana Canada dans un communiqué.

L’organisme qui milite pour la protection des océans demande à Transports Canada d’obliger les navires à ralentir dans le détroit de Cabot. Ce secteur constitue l’un des principaux passages des baleines noires vers leurs aires d’alimentation dans le golfe du Saint-Laurent. Il connait toutefois une circulation maritime très élevée.

Gracieuseté Pêches et Océans Canada/Jolinne Surrette

«Suite à la mort récente d’un baleineau par collision avec un navire et le fait que le nombre de morts dépasse les naissances dans les dernières années, nous ne sommes aucunement surpris de voir le statut de la baleine noire passer au niveau de danger critique. Chaque mort rapproche cette espèce de l’extinction», a déclaré Kim Elmslie, directrice de campagne pour Oceana Canada.

«Le Canada a l’obligation de protéger ces baleines, qui sont une partie importante de notre écosystème marin. Nos données indiquent que la majorité des navires ne ralentissent pas lorsqu’ils passent dans la zone de restriction volontaire de vitesse du détroit de Cabot. Le gouvernement devrait rendre ce ralentissement obligatoire dès maintenant; il peut le faire», a poursuivi Mme Elmslie.

«Alors qu’il ne reste plus que 400 baleines noires dans le monde, il n’y a plus de temps à perdre. Le gouvernement doit agir immédiatement et tout faire en son pouvoir pour les protéger», a-t-elle conclu.