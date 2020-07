L’ADISQ exclut Dare To Care et Bernard Adamus

L’ADISQ a annoncé qu’elle va exclure la maison de disque Dare To Care et l’auteur-compositeur-interprète Bernard Adamus de son prochain gala.

Cette décision survient à la suite des allégations de comportements inappropriés contre le président de la maison de disque Éli Bissonnette et celles à l’endroit de Bernard Adamus.

«Pour l’ADISQ, tout travailleur et toute travailleuse et artiste de notre industrie a droit à un environnement de travail sain», a-t-on fait savoir par voie de communiqué vendredi.

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

Pour des raisons techniques, les noms de Bernard Adamus et Dare To Care ne pourront être retirés des listes de nominations, mais ils ne pourront pas récolter de nominations et remporter de prix.

«Le conseil d’administration tient à affirmer qu’il n’hésitera pas à intervenir de façon similaire pour toute situation le commandant dans le futur», poursuit l’ADISQ.