Le nouvel aménagement du centre-ville de Victoriaville ne fait pas l’unanimité

L’aménagement du centre-ville de Victoriaville, qui laisse maintenant une grande place aux piétons, ne fait pas l’unanimité auprès des commerçants locaux.

Depuis une semaine et pour le reste de l’été, la circulation sur la rue Notre-Dame Est est à sens unique. L’autre voie est réservée aux piétons et au mobilier urbain. «Je trouve que c’est une excellente idée. Ça met de la vie et ça amène de l’achalandage au centre-ville», a lancé le propriétaire de PixM Photo Vidéo.

Une cinquantaine de commerçants du secteur ont pour leur part signé une pétition pour le retour de la circulation automobile dans les deux directions. «Mes clients ont de la difficulté à accéder au commerce. Et ça, c’est ceux qui viennent encore parce que plusieurs ne viennent plus. Comme certains de mes confrères, mon chiffre d’affaires a diminué de moitié à cause de ça», a indiqué la propriétaire de Ballon Style, Christine Fréchette.

Les signataires de la pétition disent que leurs commentaires sont ignorés par la Société de développement commerciale (SDC) de Victoriaville. «En aucun temps nous avons voulu nuire aux commerçants. Au contraire, ce qu’on fait, c’est pour le bénéfice de tous, tout secteur confondu», a expliqué le président de la SDC, Martin Garneau.

De son côté, le maire André Bellavance est d’avis que le projet est le meilleur dans les circonstances. «Après la pandémie, on voulait aider nos entreprises. Ça aurait été facile de ne rien faire mais nous avons agi. Certains voulaient une rue complètement piétonne, nous avons fait le compromis d’un sens unique. On va voir comment se déroulera l’été et on s’ajustera l’année prochaine au besoin», a dit M. Bellavance.