Maintenant plus de 107 000 infections à la COVID-19 au pays

L’Ontario a rapporté vendredi 170 nouveaux cas de COVID-19, le nombre le plus important parmi les provinces canadiennes.

La province la plus populeuse au pays compte désormais 36 464 infections et 2710 pertes de vie, dont sept de plus en 24 heures.

Le Québec a lui comptabilisé 100 cas supplémentaires et trois décès, dont un survenu avant le 2 juillet, pour un total de 56 316 malades et 5612 décès.

Terre-Neuve-et-Labrador a pour sa part rapporté un premier cas de COVID-19 en un mois, vendredi, portant son total à 262 infections.

De ce nombre, trois personnes sont mortes.Quant au Nunavut, qui avait signalé un cas probable le 2 juillet, il a indiqué que le test s’est finalement avéré négatif.

Avec les 217 cas rapportés vendredi, le Canada dénombre maintenant 107 021 cas de la maladie à coronavirus et 8759 morts.

La situation au Canada:

Québec: 56 316 cas (5612 décès)

Ontario: 36 464 cas (2710 décès)

Alberta: 8519 cas (161 décès)

Colombie-Britannique: 3028 cas (186 décès)

Nouvelle-Écosse: 1066 cas (63 décès)

Saskatchewan: 813 cas (15 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 262 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 166 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 33 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 107 021 cas (8759 décès)