Nouveau tarif préférentiel pour les producteurs en serres

Près de 1000 producteurs maraîchers en serre pourront bénéficier sous peu de nouveaux tarifs d’électricité, a confirmé vendredi le gouvernement Legault.

Tous les producteurs de serres dont la consommation équivaut à 50 kilowatts/heure (kWh) pourront bénéficier d’un tarif de 5,59 cents du kWh. Auparavant, ce tarif était disponible seulement pour les producteurs dont la puissance était d’au moins 300 kWh.

L’annonce a été faite vendredi par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, son collègue de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, en compagnie de la PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, et du président des Producteurs de serres du Québec, André Mousseau.

Une demande en ce sens sera déposée devant la Régie de l’énergie à qui revient la décision d’autoriser ou non ce nouveau tarif, mais le ministre Julien s’est dit persuadé qu’il sera accepté, tout en soulignant l’indépendance de ce tribunal administratif.

Ce nouveau tarif permettrait aux producteurs de serres d’économiser par moins de 40 % sur leur coût annuel en énergie, soit environ 30 000 $ sur une consommation annuelle au prix de 75 000 $.

Le gouvernement Legault s’est engagé à doubler la superficie de culture en serre au Québec.

Pour Frédéric Jobin-Lawler et Annie Lévesque, qui sont propriétaires de l’Abri-végétal, une ferme maraîchère de l'Estrie, l’annonce de Québec est «une bonne chose pour nos installations actuelles».

Ils déplorent toutefois que les lignes de courant en triphasé, nécessaires pour acheminer une quantité suffisante d'électricité pour répondre aux besoins industriels d’une ferme, ne se rendent pas encore à la leur.

«Des projets d’expansion à échelle familiale pour cultiver en hiver de magnifiques et succulents légumes bio en plein sol sont en branle depuis deux ans, mais pour ce faire nous aurons besoin d’un coup de pouce d’Hydro-Québec afin d’acheminer le triphasé qui est actuellement à environ 1 km de chez nous», ont-ils expliqué.

À ce sujet, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a rappelé que le gouvernement avait réservé une somme de 15 millions $ pour déployer davantage son réseau triphasé dans la province. Des sommes supplémentaires pourraient également être ajoutées, a-t-il indiqué.

La députée de Québec solidaire Christine Labrie a d’ailleurs réagi en insistant sur l’importance de bonifier cette enveloppe dédiée au déploiement du réseau triphasé dans la province.

«L’annonce d’aujourd’hui reste un pas timide, parce que la réalité, c’est que plusieurs producteurs n’ont même pas accès à l’hydroélectricité et doivent encore chauffer leurs serres avec des combustibles fossiles», a-t-elle indiqué, par communiqué.

- Avec Françis Halin, «Journal de Montréal»