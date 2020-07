Services de garde: retour à la capacité maximale partout dans le réseau dès lundi

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi le retour à la capacité maximale dans tout le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance à compter de lundi.

Toujours visés par des mesures spéciales pour lutter contre la COVID-19, les établissements situés à Montréal, à Joliette et à L'Épiphanie reviendront à leur tour à leur capacité d’accueil maximale.

Les services de garde en milieu familial pourront également accueillir le nombre habituel d’enfants.

La situation épidémiologique a convaincu les autorités de la santé publique d’aller de l’avant avec cette décision.

«C'est une excellente nouvelle pour les parents vivant dans les régions les plus touchées par la pandémie de la COVID-19», a déclaré le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, vendredi, par communiqué.

«La situation s'est stabilisée et la Direction générale de la santé publique juge que le retour au nombre habituel d'enfants est possible. J'invite bien sûr les parents, le personnel et les enfants à demeurer prudents et à suivre les règles d'hygiène établies», a poursuivi le ministre.

Dans les zones froides, les services de garde sont revenus à leur capacité normale le 22 juin.