Une nouvelle proposition pour le Cirque du Soleil

Les actionnaires et les créanciers du Cirque du Soleil discutent d'un nouvel arrangement financier. Ces négociations pourraient déboucher sur une nouvelle offre d'achat.

La semaine prochaine, il pourrait y avoir une nouvelle offre pour relancer le Cirque du Soleil qui sera déposée conjointement par les créanciers et les actionnaires.

Le 29 juin dernier, le cirque s'est placé à l'abri de ses créanciers, a licencié la quasi-totalité de ses employés et il y a une offre d'achat qui a été déposée par les actionnaires actuels.

Cette offre a toutefois été jugée insuffisante par les créanciers. Le processus semblait avantager, l'opinion des créanciers, les actionnaires qui détiennent le Cirque.

Les trois actionnaires, le fonds multimilliardaire américain TPG, la chinoise FOSUN et la Caisse de dépôt et placement avaient offert aux créanciers 45% des actions, 50 millions de dollars de dettes non garanties, en échange de la dette actuelle, qui dépasse le milliard de dollars américains.

Les créanciers ont dit non et les négociations poursuivent depuis. Il faudra attendre à l'audience de vendredi prochain pour que cette nouvelle entente, possiblement, soit débattue et présentée au juge Gouin de la Cour supérieure.

Entretemps, il y a d'autres parties qui pourraient, à la suite du dépôt de cette offre, faire des contre-offres. Il y a un processus d'enchères qui va être déclenché.

Le cofondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté est intéressé, mais il y a également le conglomérat Québecor qui a demandé à pouvoir entretenir des discussions directes et sans restriction avec les créanciers du Cirque du Soleil pour formuler, éventuellement, une proposition qui puisse assurer la pérennité du fleuron québécois.

Cette demande de pouvoir discuter avec les créanciers sera observée et analysée par le juge, lors de l'audience la semaine prochaine.