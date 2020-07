COVID-19: l’Ontario et le Québec continuent d’alourdir le bilan canadien

L’Ontario et le Québec ont continué samedi d’alourdir le triste bilan de la pandémie de COVID-19 en rapportant respectivement 130 et 91 nouveaux cas.

L’Ontario compte à ce jour 36 594 infections et 2716 pertes de vie, loin derrière le Québec et ses 56 407 malades et 5620 morts.

Signe peut-être encourageant, les 91 cas supplémentaires rapportés samedi par le Québec marquent un recul, après des journées de 100 cas vendredi et de 137 cas jeudi.

Au total, à ce jour, 107 346 Canadiens ont contracté la COVID-19, maladie qui a emporté 8773 d’entre eux.

Prudence pendant les vacancesAlors que de plus en plus de Canadiens voyagent au pays pour profiter de leurs vacances, le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a rappelé aux gens de demeurer à la maison s’ils ont des symptômes liés à la maladie à coronavirus.

«Avant de quitter la maison, surveillez votre santé, a dit le Dr Njoo. Si vous vous sentez malade, annulez vos plans de voyage, évitez les contacts avec les autres et envisagez de consulter un professionnel de la santé.»La santé publique du Canada invite les vacanciers à être vigilants pendant leurs déplacements, la situation propre au virus pouvant être différente à leur lieu de destination de celle qui prévaut à la maison.

«Si vous vous rendez au chalet ou au terrain de camping d'une petite collectivité, soyez prévenants à l'égard des résidents de la localité en limitant les interactions avec eux.

Faites le plein d'essence, achetez des aliments et des boissons avant de vous diriger vers le chalet ou le terrain de camping pour limiter les visites dans les magasins de la collectivité», a ajouté le Dr Njoo.

La situation au Canada

Québec: 56 407 cas (5620 décès)

Ontario: 36 594 cas (2716 décès)

Alberta: 8596 cas (160 décès)

Colombie-Britannique: 3053 cas (187 décès)

Nouvelle-Écosse: 1066 cas (63 décès)

Saskatchewan: 815 cas (15 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 262 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 166 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 33 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 107 346 cas (8773 décès)