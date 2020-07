Josélito Michaud réfléchit à l’après-pandémie dans «Et après...?»

À quoi ressemblera l’après-COVID? Quels enseignements retirerons-nous de cette sombre année 2020? Habitué de questionner ses sujets en profondeur, Josélito Michaud anticipe la suite en discutant avec diverses personnalités dans son balado «Et après...?», maintenant en ligne sur QUB radio.

«La pandémie est arrivée à un drôle de moment dans ma vie, confie l’animateur et producteur en entrevue. J’étais très fatigué, et je me questionnais sur cette vitesse à laquelle on roule tout le temps. J’avais amorcé cette réflexion il y a trois ou quatre mois. Quand le confinement a commencé, je me suis dit que j’espérais en tirer des leçons, et je me suis mis à en jaser avec des amis.»

Large éventail

Ces amis à qui Josélito fait référence évoluent dans différents milieux. Pour sa tribune sur QUB, l’intervieweur chevronné a souhaité s’entretenir non pas seulement avec des vedettes établies, mais surtout avec des personnalités aux bagages différents.

Pauline Marois, Ricardo Larrivée, l’auteure et maître en yoga Nicole Bordeleau, Denis Coderre, l’auteure Danielle Trottier, Gregory Charles, Michelle Allen et le Dr Jean-François Chicoine sont les convives de ses huit premiers épisodes. Daniel Bélanger et Kim Thuy ouvrent le bal. Une deuxième liste d’invités d’«Et après...?», comportant notamment d’autres médecins, sera bientôt dévoilée.

«Je voulais avoir un éventail de points de vue pour bien comprendre. Daniel Bélanger a déjà été préposé aux bénéficiaires et je trouvais important de parler de ça. Kim Thuy a connu le confinement dans un bateau quand elle est partie du Vietnam pour venir chez nous, et je voulais savoir si ce premier confinement l’avait préparée à ce qu’on vit présentement», explique Josélito, qui a beaucoup œuvré à la radio dans sa carrière, mais qui n’avait jusqu’ici encore jamais touché au médium qu’est le balado.

«Ma fille est fière de moi!», blague-t-il.

Prises de conscience

Et, à la lumière de ses échanges déjà réalisés, quel constat jette à l’avance Josélito sur l’avenir?

«Tout le monde pense qu’on ne se souviendra pas de ce qu’on a vécu, que la nature humaine étant ce qu’elle est, on risque d’oublier. Moi, ce qui m’intéressait, ce sont les leçons qu’on doit tirer de ce qui est arrivé, et les réponses sont à peu près toutes les mêmes. Comme prendre plus de temps pour les autres, par exemple. Plusieurs m’ont dit qu’ils avaient pris le temps de mieux connaître leurs enfants dans les derniers mois. Ça n’a pas été bénéfique pour tout le monde, mais il y a eu des prises de conscience sur ce qu’on veut réellement», observe Josélito Michaud.

Les épisodes d’«Et après...?» sont déposés sur QUB radio (qub.radio) et les autres plateformes de balados à raison de deux capsules par semaine. On peut déjà écouter celles avec Daniel Bélanger et Kim Thuy. QUB lançait aussi jeudi une autre série balado, «Apporte-moi ton C.V», coanimée par Ludovick Bourgeois.