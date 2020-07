Pandémie: Bill Gates se dit optimiste

Le milliardaire américain Bill Gates s'est dit «optimiste» samedi quant au combat contre le COVID-19, et a appelé à distribuer les médicaments et les vaccins à ceux qui en ont besoin et non aux «plus offrants».

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: RTC: le masque obligatoire dès lundi, mais personne ne sera refoulé

• À lire aussi: Le calvaire de la «Covid longue durée»

«Si nous laissons les médicaments et les vaccins aller aux plus offrants, au lieu des gens là où on en a le plus besoin, nous aurons une pandémie plus longue, plus injuste et plus meurtrière», a dit le fondateur de Microsoft, dans un message vidéo à une conférence internationale virtuelle sur le COVID-19 tenue en prolongation de celle sur le sida, également virtuelle.

«Nous avons besoin de leaders afin de prendre des décisions fermes pour une distribution fondée sur l'équité et non juste sur des facteurs liés au marché», a-t-il ajouté dans une vidéo enregistrée à Seattle.

Le philanthrope engagé dans la lutte contre les épidémies a souligné que la pandémie avait interrompu les chaînes d'approvisionnement en médicaments, y compris contre le sida, ce qui risque de «priver des centaines de milliers de personnes des traitements dont elles ont besoin, et pas seulement en Afrique subsaharienne».

«Mais je reste optimiste», a ajouté Bill Gates. «Nous allons gagner contre le COVID-19 et continuerons à faire des progrès contre le sida et les autres crises sanitaires».

Il a estimé que les chercheurs «font de grands progrès. On développe de meilleurs outils de diagnostic pour identifier ceux qui sont infectés. Des investissements vont aux banques de médicaments antiviraux, une branche de la science qui était sous-investie».

«Nous faisons aussi de grands progrès sur les vaccins. Ces plates-formes ne seront pas utiles uniquement contre un virus en particulier. Elles nous aideront aussi contre le VIH. Mais, bien sûr, il y a une grande différence entre avoir une plateforme et garantir que nous délivrons ses produits à tous ceux qui en ont besoin», a encore souligné Bill Gates.

La deuxième raison de son optimisme, a-t-il ajouté, est la solidarité à l'échelle mondiale, déjà manifestée dans la lutte contre le sida, avec le Fonds Mondial créé en 2002, et le programme d'aide américain PEPFAR, lancé par George W. Bush et destiné surtout à l'Afrique subsaharienne.

«Que ce soit le sida ou le COVID-19, la coopération mondiale et la détermination pour inventer des outils et les livrer là où on en a le plus besoin, sont cruciales», a-t-il insisté.