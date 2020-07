Plan de restructuration: Second Cup se lance dans le cannabis

Second Cup a ouvert sa première boutique de cannabis, vendredi, à Toronto, et compte en lancer six autres d’ici la fin de l’année en Ontario.

Selon son plan de restructuration, l’entreprise canadienne transformera certains de ses cafés en points de vente de cannabis sous la bannière Hemisphere Cannabis Co.

«Ce n’est pas un secret que nous explorons les opportunités dans le domaine du cannabis depuis 2018. Nous sommes excités de finalement pouvoir célébrer le lancement de Hemisphere Cannabis Co. au Canada», a déclaré Steven Pelton, PDG de la maison mère de Second Cup, Aegis Brands.

«Avec Hemisphere, nous avons créé un environnement dans lequel nous tentons de trouver le bon produit pour chaque client, peu importe qu’il magasine pour la première fois, pour la première fois depuis longtemps, ou pour la première fois de la journée», a poursuivi Steven Pelton.

Le nom Hemisphere a été inspiré de la navigation. En effet, selon l’expérience client qu’elle souhaite offrir, la compagnie se propose d’aider les Canadiens à naviguer dans l’univers du cannabis.

Trois autres boutiques devraient ouvrir dans les prochains mois à Toronto. Des points de vente Hemisphere Cannabis Co. devraient aussi apparaître prochainement à Ajax, à Ottawa et à Orléans.