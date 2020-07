Veillée écourtée dans les bars de la province

Depuis vendredi, les bars de la province ne peuvent plus servir d’alcool à partir de minuit et doivent fermer leurs portes à 1h. Cette nouvelle mesure, qui vise à limiter les risques d’une nouvelle éclosion de COVID-19, s’est somme toute bien déroulée.

À Montréal, alors que le mercure affichait 35 degrés, le port du masque semblait plutôt rare sur les terrasses de la métropole. Même observation du côté de la Grande Allée, à Québec.

«Les gens qui sortent dans les clubs n’ont pas vraiment la notion du respect des autres. Donc, danser, à mesure que tu as trois verres dans le nez, oublie ça! Les gens ne voient plus la distanciation. Ils ne voient plus le fait que tu ne peux pas te coller et rien, et ils ne portent pas de masque», dénonce une serveuse rencontrée par TVA Nouvelles, qui se montre en faveur de la nouvelle mesure imposée par Québec.

La plupart des clients ont quitté calmement quelques minutes après 1h et certains ont poursuivi la fête dans la rue, mécontents que leur soirée soit écourtée.

«Si le bar ferme, il faut aller dans un parc. Ça ne limite pas la contagion nécessairement et ça réduit le nombre de clients. Ça réduit le revenu financier pour ces bars-là qui ont déjà eu plusieurs mois de fermeture», croit une jeune femme.

Le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec, Peter Sergakis, s’inquiète pour ses 750 confrères tenanciers qui ont perdu, dit-il, 75% de leurs revenus par rapport à vendredi dernier.

L'industrie de la restauration et des bars au Québec représente 200 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects.

Avec cette nouvelle contrainte, les restaurateurs martèlent une fois de plus qu'ils ont besoin des subventions.