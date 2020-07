Zeste.ca: une belle brochette de chefs... à portée de doigts

Une nouvelle adresse vient renflouer le grand garde-manger culinaire web: Zeste.ca. Concoctée à partir du site foodlavie.com, la plateforme de Québecor mise sur la force du nombre pour plaire aux fins connaisseurs comme aux néophytes.

«Le site Zeste.ca, ce sont tous les professionnels de la bouffe qui se retrouvent sur le même site, donc c’est très accessible pour tout le monde, explique le chef Hugo Saint-Jacques. Ça donne du contenu incroyable et de qualité extrêmement professionnelle.»

«Zeste, ce n’est pas juste une personne. C’est plein de monde, de chefs, de professionnels, poursuit-il. En plus, il y a des personnalités très connues du milieu de la cuisine comme Chuck Hughes, Stefano Faita, la "gang" de Kitchen Galerie, Mathieu Cloutier. [...] C’est un livre de recettes qui est une encyclopédie en soi.»

Large éventail

L’amalgame de spécialistes qu’on retrouve sur Zeste.ca permet une diversité tant dans la façon de cuisiner et la sélection de recettes que pour l’obtention de trucs et astuces.

«On n’a pas une tête d’affiche, on a une multitude de têtes d’affiche, ajoute Adrien Lebrun, directeur stratégie et produits numériques chez Québecor. Chacun a ses spécificités, ses compétences. On veut se nourrir de notre communauté Zeste, de chefs aussi bien présents à la télé que d’autres qui y viennent spontanément.»

Sur sa liste d’épicerie destinée aux internautes, Zeste.ca a ainsi inscrit des éléments incontournables comme l’accessibilité, la simplicité et le rayonnement des aliments d’ici.

«De plus en plus, nos produits québécois sont chouchous, souligne Hugo Saint-Jacques. Tant mieux. Ça fait assez d’années qu’on travaille là-dessus. Je suis tellement heureux. C’est plate qu’il ait fallu un côté négatif de la vie pour nous montrer que c’était aussi important. Au moins, on commence à la réaliser.»

Au gré de nos saisons

Ceux qui visitent le site ont aussi accès à de nombreuses sélections de saveurs effectuées en tenant compte des moments de l’année.

Ils peuvent «trouver des recettes bien présentées, sur du contenu facile à faire, rapide, bon et très axé sur les saisons, les grandes périodes - comme la saison de l’érable, les séries de la LNH - et en fonction du quotidien», explique Adrien Lebrun.

De plus, avec Zeste.ca, il est grandement question de partage.

«Si quelqu’un veut cuisiner chez soi, recevoir du monde, c’est une plateforme incontournable parce que ça va lui permettre de trouver les recettes qu’il voudra, d’obtenir des trucs et astuces, de savoir dresser sa table, de découvrir de nouvelles choses. C’est tout ce qui va permettre de cuisiner et de recevoir chez soi, et de partager du plaisir avec ses amis, sa famille et ses convives.»