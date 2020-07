7 nouveaux décès et plus de 100 nouveaux cas

Le bilan continue de s’alourdir au Québec; on compte 7 nouveaux décès et plus de 100 cas supplémentaires.

La situation au Québec en date du 12 juillet

5627 décès (+7)

56 521 personnes infectées (+114)

306 personnes hospitalisées (-7)

BILAN DES DÉCÈS DANS CHAQUE RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 190

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 212

Estrie : 26

Montréal : 3423

Outaouais : 33

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 673

Lanaudière : 208

Laurentides : 213

Montérégie : 5600

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5627

BILAN DES CAS DANS CHAQUE RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 62

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 342

Capitale-Nationale: 1875

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2057

Estrie : 985

Montréal : 27 603

Outaouais : 620

Abitibi-Témiscamingue : 172

Côte-Nord : 124

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 193

Chaudière-Appalaches : 522

Laval : 5869

Lanaudière : 4292

Laurentides : 3598

Montérégie : 8150

Nunavik : 17

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Hors Québec: 17

Région à déterminer: 4

Total : 56 521