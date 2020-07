Intoxiqué, il mord une mouette pour l’empêcher de voler son Big Mac

Un homme de 26 ans de Cornwall en Angleterre a été arrêté cette semaine pour avoir mordu une mouette qui tentait de lui voler son Big Mac.

Selon le «New York Post», l’homme aurait dit avoir été attaqué par l’animal qui tentait de lui soutirer son repas. Pour l’empêcher, il l’a attrapé et puis l’a mordu.

«Il l’a mordu et l’a ensuite projeté au sol, confirme un policier au média anglais ''Cornwall Live'', cité par le ''Post''. Des agents ont vu l’incident et se sont immédiatement dirigés vers l’homme pour l’arrêter et prendre ses informations.»

Le malfaiteur aurait dit aux policiers avoir consommé de la drogue. Il a été transporté à l’hôpital pour recevoir des traitements.

«La mouette était visiblement blessée, mais s’est enfuie avant que nous puissions lui porter secours, raconte le policier. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé par la suite.»

L’homme a été arrêté en vertu du «Wildlife and Countryside Act of 1981» qui protège les mouettes.