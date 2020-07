Les conseils de Marthe Laverdière

Les vagues de chaleur se succèdent au Québec depuis la fin du mois de mai et gazon, plantes potagères et fleurs en souffrent.

Voici quelques conseils de l’horticultrice Marthe Laverdière pour vous guider dans l’entretien de votre potager et de votre pelouse.

Un paillis peut vous aider

«Essayez d’avoir un paillis de feuilles mortes, de hachures de gazon ou de paille pour que l’humidité ou la pluie soient retenues dans le sol le plus longtemps possible».

Pas d’engrais sur le gazon

«On ne met d’engrais sur ce qui est sec, laisse-le faire, le gazon a une résistance extraordinaire au manque d’eau».

On ne tond pas le gazon trop court

«Il faut garder votre gazon beaucoup plus long, tondez le moins possible, même si vous trouvez ça moins beau et lorsque vous tondez, idéalement laissez les hachures de gazon sur le sol afin de garder de l’humidité».

