Romanov rejoindra le CH

Derniers développements dans le dossier Alexander Romanov : le jeune défenseur s'entraînera avec les Canadiens de Montréal lors de la phase 3 du protocole de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C'est ce qu'a annoncé le CH, dimanche soir, en dévoilant la liste des 33 joueurs invités au camp d’entraînement.

La liste des 33 joueurs invités au camp d’entraînement des Canadiens est dévoilée.



Alexander Romanov rejoindra le club pour la Phase 3 après avoir effectué sa quarantaine obligatoire.#GoHabsGo https://t.co/cq1nEsiIYZ — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 13, 2020

Romanov ne pourra pas prendre part à un match du tournoi éliminatoire du circuit Bettman cet été, mais il pourra au moins avoir un avant-goût de la LNH.

À compter de lundi midi, les Canadiens disposeront d'une fenêtre de 53 heures pour s'entendre avec le Russe sur les termes d'un contrat d'entrée commençant en 2019-2020. En brûlant la première des trois années de l'entente, le CH permettrait à Romanov de s'entraîner avec l'équipe durant le tour qualificatif et le reste des séries (s'il y a lieu...).

Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie s'attend à ce que l'équipe en décide ainsi.

Donc Romanov sera présent pour la phase 3 (lorsqu’il le pourra) et 4, mais je vous rappelle qu’il ne pourra jouer. — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 13, 2020

S'il ne signe pas d'ici la fin de la fenêtre de 53 heures son contrat d'entrée avec le Tricolore, Romanov aura d'autres options. Il pourrait s'entendre avec une formation européenne pour recommencer à jouer le plus rapidement possible, mais on ignore pour l'instant si cela le rendrait inadmissible à la saison 2020-2021 de la LNH.

Voici la liste complète des joueurs qui participeront au camp d'entraînement :

Attaquants (17)

Joel Armia

Alex Belzile

Paul Byron

Phillip Danault

Laurent Dauphin

Max Domi

Jonathan Drouin

Jake Evans

Brendan Gallagher

Charles Hudon

Jesperi Kotkaniemi

Artturi Lehkonen

Ryan Poehling

Nick Suzuki

Tomas Tatar

Jordan Weal

Dale Weise

Défenseurs (12)

Josh Brook

Ben Chiarot

Cale Fleury

Christian Folin

Noah Juulsen

Brett Kulak

Victor Mete

Gustav Olofsson

Xavier Ouellet

Jeff Petry

Alexander Romanov

Shea Weber

Gardiens (4)