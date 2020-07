COVID-19: un pas de plus vers le retour à la normale en Ontario

L'Ontario a fait un pas de plus vers un retour à la normale, lundi, en annonçant notamment la réouverture des salles à manger des restaurants, des cinémas et des centres d'entraînement dès vendredi dans la majorité des régions de la province, mais pas à Toronto.

La troisième et dernière phase du plan de réouverture permet à pratiquement toutes les entreprises de rouvrir, bien qu'avec certaines restrictions sanitaires, notamment la distanciation sociale. Malgré tout, quelques types de commerces et d'activités, comme les parcs d'attractions, les buffets, les saunas, les sports de contact et danser dans les bars demeurent proscrits.

Cependant, tous les Ontariens ne pourront pas s'attabler dans leur restaurant favori en même temps. La grande région de Toronto et quelques secteurs du sud-ouest de la province, dont Niagara et Windsor-Essex, où la pandémie s'est propagée sur des fermes, demeurent confinés à la phase 2 pour le moment. Les Torontois risquent d'ailleurs d'avoir à patienter jusqu'à la fin juillet, a laissé entendre le gouvernement Ford.

«Mes amis, c'est une bonne nouvelle! Nous allons de l'avant dans notre province, mais nous ne nous arrêterons pas tant que tous les travailleurs de l'Ontario ne seront pas de retour au travail», a commenté le premier ministre Doug Ford en conférence de presse lundi.

La plupart des régions de l'Ontario avaient reçu la permission d’entrer dans cette phase 2 les 12 et 19 juin. D’autres, dont celle de Toronto, jugées encore trop à risque d’éclosions de cas de COVID-19, avaient entamé la phase 2 le 24 juin.