WE Charity | Justin Trudeau regrette

Le premier ministre Justin Trudeau fait le point concernant l’évolution de la COVID-19 ainsi que tout ce qui entoure WE Charity.

Le premier ministre admet qu’il aurait dû se retirer lors des discussions concernant l’organisme WE Charity.

La mère et le frère de Justin Trudeau, Margaret et Alexandre, ont reçu des milliers de dollars pour prononcer des discours pour WE Charity-UNIS. Cette nouvelle révélation vient compliquer davantage la situation pour le premier ministre, qui tente depuis des jours de se dissocier de l’organisme de charité qui incite les jeunes au bénévolat

COVID-19

La subvention salariale sera prolongée jusqu’en décembre afin d’aider les entreprises.