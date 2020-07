Masque obligatoire au Québec dès le 18 juillet : découvrez toutes les mesures

Le port du masque deviendra obligatoire dès samedi le 18 juillet dans les lieux publics fermés, sauf pour les personnes avec des conditions médicales particulières.

Voici les modalités de l’application de cette nouvelle mesure visant à endiguer la pandémie de COVID-19 au Québec.

Quels endroits sont visés par la mesure ?

· Le port du masque/couvre-visage sera désormais obligatoire dans les lieux publics fermés,

· Ce sont des endroits où il existe un risque de ne pas pouvoir respecter la distanciation physique de 2 mètres.

· Voici des exemples d’endroits visés par le port du masque/couvre-visage obligatoire :

- Un commerce de vente au détail ;

- Une entreprise de services (ex. : pharmacies) ;

- Un cabinet privé de professionnel ;

- Un lieu où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux ;

- Une entreprise de soins personnels (ex. : coiffeurs, soins esthétiques) ;

- Un centre commercial ;

- Un lieu de culte ;

- Un cinéma, une salle de spectacles, etc.

- Un gymnase ;

- Un lieu utilisé pour accueillir des événements, comme des congrès et des conférences ;

- Toutes les aires communes d’établissement, notamment ceux d’édifices à bureaux (ex. : halls d’entrée, ascenseurs et corridors) ;

- Les collèges d’enseignement et les universités, à l’exception des salles de classe ;

- Les transports collectifs.

Cette nouvelle mesure ne doit en aucun cas remplacer ou diminuer l’observation des autres mesures, comme le lavage des mains, la distanciation physique.

Vous rendez le port du masque/couvre-visage obligatoire. Qui, concrètement, devra obligatoirement en porter un ?

- On parle de toute personne de 12 ans et plus.

- Pour les enfants de moins de 2 ans, il n’est pas recommandé de porter un couvre-visage.

- Pour les enfants de 2 à 12 ans, le port du couvre-visage est fortement recommandé, mais pas obligatoire.

Donc les enfants n’ont pas besoin de porter un couvre-visage ? Pourquoi ?

- Pour les enfants de moins de 2 ans, il n’est pas recommandé de porter un couvre-visage, car ça peut leur causer des problèmes de respirations.

- On sait que les enfants sont plus susceptibles de toucher leur visage, les parents ou les personnes qui en sont responsables devront donc se laver les mains et laver celles des enfants fréquemment.

- Pour les enfants de 2 à 12 ans, le port du couvre-visage est fortement recommandé, mais pas obligatoire.

Comment ça va fonctionner concrètement dans un restaurant ?

- Le port du masque/couvre-visage, c’est lorsqu’on ne peut pas assurer le respect du 2 mètres.

- Si vous êtes assis à votre table, au restaurant, et que vous êtes à une distance convenable des autres clients, vous pouvez retirer votre masque.

- Quand vous arrivez ou que vous quittez le restaurant, remettez-le toutefois.

Pourquoi ne pas avoir imposé cette mesure avant ? Pourquoi à ce moment-ci ?

- Nous avons toujours dit que nous ferions les choses de façon graduelle. C’est ce que nous avons fait depuis le début de la pandémie.

- C’est en y allant graduellement que nous avons réussi à obtenir l’adhésion des Québécois.

- Maintenant, ça fait des mois – depuis la mi-avril – que nous recommandons fortement aux Québécois de porter un masque lorsqu’ils sortent de chez eux ou qu’ils vont dans un lieu public.

- Depuis le début du déconfinement, nous avons observé la situation de très près. Il faut l’avouer : encore trop de personnes ne portent pas le masque. On le voit avec le nombre de cas qui est en légère hausse depuis une semaine.

- Aussi, parce que les vacances de la construction débutent dès vendredi. C’est le moment où les Québécois sont les plus nombreux à prendre leurs vacances. Il y a beaucoup de monde qui va se promener d’une région à l’autre. Ça va ressembler aux semaines de relâche de la fin de l’hiver. Le virus, lui, ne prend pas de vacances.

- Il y a aussi la situation dans certains États américains que nous surveillons de très près.

- Voici donc nos 3 raisons : la situation qui est légèrement à la hausse, les vacances de la construction qui débutent dès vendredi et la situation dans certains États américains.

À partir de quelle date imposerez-vous le port du masque/couvre-visage obligatoire et y aura-t-il un délai de grâce avant l’imposition de sanction ?

- Dès samedi, donc le 18 juillet.

Quelles sanctions seront imposées en cas de non-respect du port du masque ? Quelles amendes pourriez-vous imposer ?

- D’abord, on est plus dans la sensibilisation plus que la répression.

- Évidemment, on ne souhaite pas imposer des amendes aux commerçants. Ce qu’on veut, ce qu’on espère, c’est que tout le monde collabore.

- J’ai confiance que les Québécois adhéreront à cette mesure – on le fait pour se protéger, éviter une deuxième vague et éviter de confiner à nouveau le Québec. Personne ne souhaite ça.

- Maintenant, effectivement, les propriétaires de commerce qui ne feront pas respecter cette obligation de porter un masque vont être passibles d’amendes.

Qui sera responsable d’imposer les amendes et de s’assurer du respect des mesures ?

- Tout le monde a sa part de responsabilité : les citoyens d’abord, puis les employeurs, les entreprises.

- Les services de police sont aussi appelés à faire respecter les lois et règlements du gouvernement.

- Vous le savez, il y a aussi des inspecteurs de la CNESST qui s’assurent que toutes les consignes et mesures sanitaires soient respectées dans les entreprises.

Qu’arrive-t-il si une personne refuse de porter un masque/couvre-visage avant d’entrer dans un commerce, par exemple ?

- Elle n’aura tout simplement pas accès à ce commerce.

- Il faut respecter toutes les directives de la Santé publique. C’est une question de respect pour toutes les autres personnes.

- Porter un masque dans les endroits publics intérieurs, ce n’est pas un gros sacrifice comparé au confinement.

Allez-vous leur donner une chance, avant d’imposer des amendes salées ?

- D’abord, on est plus dans la sensibilisation plus que la répression.

- Notre objectif, ce n’est pas de donner des amendes.

- Dans une première phase, ce qu’on veut, c’est s’assurer que les commerçants puissent prévenir les clients qu’ils doivent porter un masque.

- Ultimement, c’est au commerçant d’interdire l’accès à un client qui ne respecte pas les consignes de la Santé publique.

- Si le commerçant ne fait pas respecter les directives, des amendes seront données. Celles-ci devront être proportionnelles à la faute, et elles augmenteront selon les récidives.

- Et à partir du 1er août, on se réserve le droit de donner des amendes aux individus.

Est-ce que cette décision est prise en raison de la recrudescence du virus dans certaines régions en lien avec la réouverture des bars ?

- Ça a fait effectivement partie des raisons pour lesquelles on impose dorénavant le port du masque.

- On observe depuis quelques jours un relâchement des mesures, ce qui a occasionné une augmentation du nombre de cas.

- On doit poser les gestes qui s’imposent pour éviter une recrudescence du nombre de cas.

Pourquoi imposer le port du masque à la grandeur du Québec et ne pas avoir choisi les municipalités de la CMM uniquement, de même que les banlieues de Montréal où réside le problème ?

- Il faut que tout le monde comprenne que le virus n’est pas disparu. Il existe toujours.

- Notre combat n’est pas terminé.

- Aucune région n’est à l’abri d’une éclosion. Si on ne respecte pas les consignes, on s’enligne vers une deuxième vague.

- Aussi parce que les vacances de la construction débutent dès vendredi. C’est le moment où les Québécois sont les plus nombreux à prendre leurs vacances. Il y a beaucoup de monde qui va se promener d’une région à l’autre. Ça va ressembler aux semaines de relâche de la fin de l’hiver.

Quand les travailleurs doivent-ils porter un masque ?

- Comme vous le savez, la CNESST et la Santé publique ont développé de nombreux guides destinés aux employeurs et employés, pour chacun des secteurs d’activités.

- Dans le cadre de son travail, l’employé devra respecter les mesures établies avec la CNESST et la Santé publique.

- Des guidesont été conçus spécialement pour chacun des secteurs.

- En dehors de ses fonctions, il devra respecter les règles en vigueur comme tous les autres québécois.