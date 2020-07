Ottawa alloue environ 16 millions $ à des projets d'innovation

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi l’octroi de 16,4 millions $ pour 46 projets québécois dans le secteur de l’innovation, un peu plus de la moitié de l’argent allant à des initiatives dans les régions de Montréal et de Québec.

«Nous soutenons ces PME québécoises dont le succès est bien établi et qui feront partie de la solution pour redonner de bons emplois aux Québécois, pour contribuer à la vitalité de nos économies locales et pour certaines, à lutter contre la pandémie», a déclaré la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, de passage à Montréal.

Un total d’environ 4 millions $ ira à des projets menés par des entreprises de Montréal. Parmi les enveloppes allouées à Montréal, on retrouve 1,7 million $ qui ira au Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM) afin de l’appuyer dans ses services d’incubation d’entreprises.

Le collègue de Mme Joly, Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, a pour sa part annoncé à Québec la partie des aides financières accordées à des entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale. Ceux-ci se partageront 4,5 millions $. Celliers intelligents (Alfred), Québec International et Entrepreneuriat Laval, entre autres, bénéficieront de l’aide fédérale: Celliers intelligents pour sa solution proposée aux restaurateurs et amateurs de vin, les deux autres pour développer un service de soutien spécialisé et personnalisé aux start-up technologiques.

Des acteurs du milieu de l’innovation de Sherbrooke s’accaparent pour leur part environ 6 millions, a précisé le bureau de la ministre Joly.

Les fonds proviennent du budget 2019-2020 des agences de développement régional.