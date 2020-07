Recherches à Saint-Apollinaire: un avion avec une technologie puissante en renfort

Un avion de Transport Canada a été appelé en renfort par la Sûreté du Québec pour faire avancer l’enquête visant à retrouver Martin Carpentier, 44 ans, recherché depuis cinq jours dans un secteur densément boisé de Saint-Apollinaire.

• À lire aussi: Les chances de survie au-delà de 72 heures sont minces en forêt

• À lire aussi: Chasse à l’homme: le fugitif toujours introuvable

L’appareil rouge vif a été vu à de nombreuses reprises survolant Saint-Apollinaire, et devrait permettre de prendre de meilleures images du sol, là où les policiers ne cessent de fouiller.

Photo courtoisie

Selon l’ex-enquêteur au SPVQ Roger Ferland, il est très rare que la Sûreté du Québec ait dû faire appel à cet avion pour soutenir des opérations d’envergure au Québec.

«On en possède des caméras thermiques, il y en a installées en permanence sur l’hélicoptère de la Sûreté du Québec. Le modèle qui est sur l’avion de la garde côtière est encore plus puissant», explique Serge Ferland.

Photo Annie T. Roussel

L’ex-policier considère qu’il s’agit de la technique la plus précise disponible afin de reproduire des images.

«On voit que l’avion fait des tours circulaires de façon à être capable de concentrer son territoire. Son angle d’approche doit être différent d’un tour à l’autre», précise-t-il.

Des objets retrouvés

Des objets ont été retrouvés lundi matin. À qui appartenaient-ils? Cette information n’a pas été dévoilée par les policiers pour le moment, mais ils semblaient suffisamment importants pour possiblement orienter la suite des choses avec des chiens pisteurs.

«Depuis ce matin, on voit que les recherches ne sont pas faites en battue, on a utilisé un chien ce matin et cet après-midi. On ne veut pas brouiller les odeurs. On l’envoie en premier», précise M. Ferland.

Selon son expérience, l’avion de la garde-côtière n’aurait été utilisé qu’à une seule autre reprise dans une affaire criminelle au Québec.

«C’est très rare», conclut-il.