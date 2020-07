Recherches en Gaspésie pour retrouver un homme disparu

Un homme de 25 ans de la région de Québec est porté disparu depuis samedi et pourrait se trouver en Gaspésie.

Maxime-André Brodeur est originaire de l'Ange-Gardien, près de Québec. Il mesure 1m75 (5,9 pieds) et il pèse 68 kilos (150 lb).

Il a les cheveux châtain-roux, les yeux pers. M. Brodeur a un tatouage de cœur noir sur la poitrine et un autre de bateau et d'horloge sous l'avant-bras droit. Il pourrait porter une tuque noire et un chandail de la même couleur, de même que des chaînes au cou.

Il a été vu pour la dernière fois le 8 juillet sur la route 132, à Sainte-Anne-des-Monts, alors qu'il conduisait une fourgonnette Ford Transit 2015 de couleur blanche immatriculée «FESTINS». Les policiers concentrent actuellement leurs recherches à Sainte-Anne-des-Monts et dans le Parc national de la Gaspésie, notamment dans les chemins forestiers.

«Depuis l'annonce de la disparition, il y a eu des recherches sur le terrain par des policiers, à pied et en véhicule. Ça se passe dans le Parc de la Gaspésie, mais aussi à divers endroits où il pourrait être susceptible de se trouver. Et l'hélicoptère sera également sur place [lundi] après-midi», a expliqué Béatrice D'Orsainville qui est porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les policiers n'écartent cependant pas l'hypothèse que Maxime-André Brodeur soit ailleurs en Gaspésie ou même au Bas-Saint-Laurent. Et comme ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, on souhaite le localiser le plus rapidement possible. C'est pourquoi la collaboration du public est demandée.

Si vous l'apercevez ou croyez l'apercevoir, la Sûreté du Québec vous invite à communiquer immédiatement avec le 911. Autrement, toute information permettant de le retrouver peut être transmise à la Centrale d'information criminelle du corps policier au 1-800-659-4264.