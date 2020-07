Anick Dumontet: la «Roue de fortune» tourne encore!

La pandémie n’empêchera pas la «Roue de fortune» de TVA de tourner pour une 32e saison. À compter de samedi, Anick Dumontet fera de nouveaux heureux, même si la COVID-19 ne laisse personne jouer de hasard cette année.

L’émission s’intitule encore «Roue de fortune chez vous!» même si, concrètement, l’animatrice et son équipe ne se déplaceront pas partout au Québec pour répandre du bonheur en sommes d’argent cet été.

Question de respecter les mesures sanitaires, la roue – nouvelle cette année, qui offrira aux joueurs deux fois plus de chances d’empocher des gros lots de 50 000 $ et 100 000 $ – sera plutôt installée dans un studio régulièrement désinfecté.

Les gagnants pourront y être accompagnés d’un seul invité, et la distanciation de deux mètres entre les personnes sera évidemment de mise.

Le décor pourra être transporté à Québec ou dans d’autres régions si la demande est grande, mais c’est essentiellement dans l’édifice de TVA, à Montréal, que les segments seront enregistrés.

«Mais ça reste la bonne vieille "Roue de fortune", avance Anick Dumontet. Moi, ma partie préférée, c’est la rencontre avec les gens, ma micro-téléréalité de deux minutes, où je discute avec le participant, qui me raconte une partie de sa vie. On va demander aux gens de nous fournir des photos de leurs archives personnelles ; ils vont pouvoir nous montrer leur famille, leurs loisirs, leur chalet... On va aussi collaborer avec les associations touristiques des différentes régions. Ça sera quand même très coloré et imagé, à la saveur unique de la personne qu’on rencontre.»

Privilège

Une première dizaine d’épisodes originaux de «Roue de fortune chez vous!» a déjà été enregistrée à la fin de la saison dernière; c’est ce matériel qui sera en ondes pour commencer, après «Salut Bonjour Week-end». Il ne faudra pas se surprendre d’y voir des gens rapprochés, heureux de s’y faire l’accolade, dans une insouciance propre à l’ère pré-COVID!

Les vignettes filmées cet été, elles, prendront l’antenne le 17 août, après «Sucré Salé», en début et en fin de soirée.

Pour Anick Dumontet, qui mène le jeu depuis déjà 12 ans, le rendez-vous estival représente un grand privilège de carrière. Encore l’an dernier, «Roue de fortune chez vous!» ralliait une moyenne de 1 581 000 téléspectateurs par semaine, et ses 3700 gagnants se sont partagé, depuis 1988, plus de 157 millions de dollars en prix.

«C’est rare, une émission qui dure aussi longtemps dans le temps, au Québec. On est chanceux de pouvoir faire ça», signale celle qui avait auparavant annoncé la météo pendant 11 ans à «Salut Bonjour» et été chroniqueuse à «Sucré Salé» et «Bla bla bla» avant de devenir le visage officiel de «Roue de fortune...».

Habituée de composer avec l’incertitude amenée par un travail saisonnier dans un milieu incertain, celui de la télévision, Anick raconte avoir lâché prise et ne pas s’être inquiétée outre mesure au plus fort de la pandémie. Ce qui ne l’empêche pas de rêver à d’autres beaux défis professionnels pour l’avenir.

«J’aimerais avoir une émission sur une chaîne spécialisée, sur un sujet en particulier. La santé des femmes m’intéresse beaucoup, la position des femmes dans le monde aussi. J’ai aussi une grande passion pour la cuisine [NDLR : elle a publié deux livres de recettes, en 2016 et 2017]. Mais, dans la situation actuelle, je suis bénie des dieux de simplement pouvoir travailler», conclut la maman d’un adolescent de 13 ans, Simon.

Les billets pour participer à «Roue de fortune chez vous!» sont déjà en vente. Au billet régulier à 3 $ s’ajoute, en 2020, une édition spéciale à 10 $ soulignant les 50 ans de Loto-Québec et offrant plus de chances de gagner.