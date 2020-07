Comment les Mauriciens établis à l’étranger vivent la pandémie?

La Floride est durement touchée par la crise de la COVID-19. Elle est le troisième État américain avec le plus de cas de contamination, juste derrière celui de New York et la Californie.

En fin de semaine, cet État du sud tant aimé par les québécois a battu un triste record, celui du 15 000 nouveaux cas de contamination en une seule journée.

Une Trifluvienne d'origine, qui vit à Miami depuis trois ans, témoigne de la situation.

«C'est comme un retour à la case départ. Les restaurants, les bars sont à nouveau fermés», explique Jasmine Boisvert-Pelletier.

Cette dernière rapporte que le virus s'attaque à des tranches plus jeune de la population.

«Les hôpitaux sont pleins. Et il y a des jeunes qui décèdent, des 20, 30 ou encore 40 ans», poursuit la jeune maman qui précise que sa priorité est de protéger sa fille de deux ans.

La famille s'impose d’ailleurs une routine stricte.

«Nous limitons les sorties au maximum. Mon conjoint travaille à l'extérieur mais nous faison attention», précise-t-elle.

Voyez le reste de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Mercredi, nous poursuivons cette série de quatre entrevues, avec un Trifluvien qui vit ne banlieue de Séoul en Corée du Sud.