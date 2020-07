COVID-19: plus du quart des entreprises ont mis à pied du personnel

Plus du quart des compagnies au pays ont dû mettre à pied du personnel en raison de la pandémie de COVID-19, indique une nouvelle étude de Statistique Canada publiée mardi.

L’Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ECSE) de l’agence fédérale indique par ailleurs que près de 40 % des entreprises ont réduit des heures de travail ou des quarts de travail. Pire, plus du quart (28,4 %) n’ont pas eu le choix que de faire des mises à pied.

«Près du cinquième (17,4 %) de toutes les entreprises ont mis à pied la moitié de leur effectif ou plus», a-t-on précisé dans cette enquête sur les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises au Canada.

Il faut dire que les revenus de plus de la moitié des entreprises ont fléchi de 30 % ou plus en avril dernier comparativement au même mois l’an dernier. Plus du tiers (35,3 %) ont indiqué que leurs revenus avaient diminué de moitié ou de plus de moitié.

Arts et loisirs plus affectés

Rappelons qu’à la fin de mai, en raison de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont dû s'adapter rapidement à la situation en réduisant les heures de travail, en faisant des mises à pied, en demandant du financement du gouvernement et en demandant le report du paiement de loyers. Le télétravail est aussi devenu une solution pour plusieurs.

L’étude note que plus de 80 % des entreprises des secteurs des arts, des spectacles et des loisirs (89,6 %), de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (83,0 %) et des services d'hébergement et de restauration (80,3 %) qui ont effectué des mises à pied ont indiqué avoir mis à pied au moins 50 % de leur effectif. Le secteur le moins affecté est celui de la finance et des assurances (5,4 %).

Certains secteurs ont été plus affectés que d’autres par les mesures prises par les gouvernements pour limiter la propagation de la COVID-19.

Près de la totalité des entreprises du secteur des arts, des spectacles et des loisirs (94,3 %) et du secteur des services d'hébergement et de restauration (94,1 %) ont dit avoir pris des mesures relatives au personnel. C’est aussi le cas pour presque toutes les entreprises comptant plus de 100 employés (90,9 %).

De plus, environ 19,3 % des entreprises estiment pouvoir poursuivre leurs activités à leur niveau actuel de revenus et de dépenses pendant moins de six mois avant de devoir envisager d'autres mesures relatives au personnel, la fermeture ou la faillite.

Télétravail

Par ailleurs, l’agence de la statistique souligne qu’environ 22,5 % des entreprises s'attendent à ce que 10 % ou plus de leur personnel continue de faire du télétravail une fois la pandémie terminée.

Dans les secteurs comme ceux de l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle (47,2 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques (44,5 %), plus des deux cinquièmes des entreprises s'attendaient à ce qu'au moins 10 % de leur effectif poursuive le télétravail après la pandémie de COVID-19.

L’ECSE est le fruit d’un partenariat entre Statistique Canada et la Chambre de commerce du Canada. Elle a été menée du 29 mai au 3 juillet auprès de propriétaires d'entreprise de partout au Canada.