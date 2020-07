Des Baie-Comois privés d’électricité et d’eau potable

Des résidents d'un quartier de la ville de Baie-Comeau ont été privés d'eau courante et d'électricité lundi pendant une partie de la journée. Les réparations ont d’ailleurs tenu les employés de la Ville très occupés.

Les résidents du quartier Saint-Georges s’attendaient à manquer d’eau, mais pas aussi longtemps, et pas non plus à passer une partie de la journée de lundi dans le noir.

C’est que la Ville les avait avertis que dès lundi, 8h30, ils n’auraient plus d’eau courante, le temps que les employés fassent des réparations à la conduite principale du réseau d’aqueduc qui dessert le quartier.

Ils sont cependant restés au sec plus longtemps que prévu parce qu’il a fallu carrément remplacer un tronçon de la vieille conduite. La Ville ne pouvait pas savoir que le travail à faire serait aussi important, selon le coordonnateur aux communications, Mathieu Pineault.

«Mais bien entendu, quand il faut remplacer une conduite, avec tout ce que ça demande, là on s’enligne pour 24 à 36 heures [de travail]», affirme-t-il, ajoutant que les employés de la Ville ont travaillé pendant la soirée et la nuit de lundi à mardi sur la conduite, qui devrait être réparée en soirée mardi.

Une «grosse explosion» au poste Bégin

En début d’après-midi lundi, près de 5000 Baie-Comois du secteur Marquette se sont retrouvés dans le noir, ce qui inclut les gens du quartier Saint-Georges. La panne a duré plus de six heures; tout était revenu dans l’ordre en début de soirée.

La cause : un isolateur a carbonisé au poste Bégin sur une ligne de 69 kilovolts. «J’ai entendu une grosse explosion, c’était assez dur de le manquer. C’était très gros. C’était une grosse boule blanche et bleue, avec plein d’éclair», raconte Isabelle Arsenault, qui passait devant le poste électrique au moment de l’incident.

Si la réparation a été si longue, c’est qu’il était impossible pour les employés de la Ville de détourner le courant vers les résidences touchées le temps de faire la réparation, comme c’est le cas habituellement.

«Étant donné que c’était sur la ligne d’alimentation principale, on ne pouvait pas faire de bypass pour une alimentation temporaire à même notre poste», explique Mathieu Pineault.