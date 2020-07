Dépistage de la COVID-19: «On n’est pas satisfaits du nombre de tests»

Malgré une capacité de dépistage de 16 000 tests, la direction de la santé publique n’arrive pas à réaliser plus de 9000 à 12 000 tests par jour.

Une situation que le premier ministre du Québec, François Legault, souhaite corriger.

«C’est une question d’ajustement. Au total, on a beaucoup plus de capacité que le nombre de test qui est réalisé, mais pas toujours au bon endroit, donc on est en train de s’ajuster», a-t-il affirmé en point de presse, mardi.

Ce dernier admet que si certaines cliniques de dépistage débordent et font patienter les Québécois plus de 2 ou 3 heures, d’autres sont presque vides.

«La question c’est de répartir les endroits où sont les tests. [...] à certains endroits, c’est congestionné et à certains endroits il n’y a pas personne ou à peu près», a lancé le premier ministre.

François Legault assure que des ajustements sont en cours pour permettre au plus grand nombre de personnes de se faire tester.

«La Santé publique va continuer d’ajuster notre offre de service pour qu’on soit capable de faire plus de tests et qu’il y ait beaucoup moins d’attente pour les personnes qui acceptent de se faire tester», a-t-il dit.