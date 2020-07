Il n'y a pas de liberté d’infecter

Évidemment, la phrase de François Legault avait quelque chose de paradoxal: «porter un masque, c’est la liberté.»

Le premier ministre venait d’annoncer une mesure contraignante obligatoire. Bref, limitant une «liberté», entendue de manière littérale.

Du reste, je ne connais personne qui aime avoir un bout de tissu devant la bouche. Vous en avez (à peu près) tous ressenti les désagréments récemment: respiration, communication, etc.Disons-le, c’est vraiment détestable. Mais nécessaire.

On a tardé

Il aurait même fallu que le gouvernement rende bien avant le masque obligatoire en lieux publics fermés.Bien sûr, c’est très facile à dire maintenant. Oui, pendant des mois, l’Organisation mondiale de la santé répétait que ce n’était pas nécessaire.

En plus, au départ, notre Directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, a poussé cette position très loin.

Le 30 janvier, lors du célèbre point de presse où il proclama que la «peur fait faire des affaires qui n'ont pas de criss de bon sens», il avait aussi glissé: «si le masque était un instrument salvateur, j’en porterais un aujourd’hui»,La position du docteur et du gouvernement a évolué, puis changé du tout au tout. Heureusement. Une étude scientifique récente (signée Leffler, Ing, Lykins et Hogan) indique que les pays ayant recommandé ou rendu obligatoire le port du masque très tôt ont eu un nombre de morts «significativement plus bas que ceux ayant attendu», selon le résumé de notre Bureau d’enquête, samedi.

Erreur

Comme François Legault l’a mentionné hier, malgré ce type d’argument fort, certains crieront à la «dictature», dénonceront la «violation des libertés fondamentales».

L’ennui est que lui-même et M. Arruda ont inutilement nourri cette peur, en conférence de presse, le 12 mai. À une question sur l’opportunité de rendre le masque obligatoire, M. Arruda souleva «des enjeux avec la charte des droits et libertés». Relancé par une journaliste souhaitant savoir de quels articles il était question, le médecin ne sut répondre.

Pourtant, comme l’écrivait hier un constitutionnaliste sur Facebook, «je ne suis pas libre de conduire sans ceinture de sécurité ni en état d'ivresse. Je ne suis pas libre de t'infecter. Tu n'es pas libre de m'infecter non plus».

Voilà qui pourrait résumer la réaction du tribunal à une requête déposée en mai par l’avocat Jean-Félix Racicot par laquelle il souhaitait faire annuler les décrets sur le confinement au motif qu’ils violaient ses droits fondamentaux. Il invoquait la règle de «l’habeas corpus», contre les détentions excessives.

Débouté une première fois par la cour supérieure, Me Racicot porta sa cause devant la cour d’appel. Celle-ci concéda que «les mesures de santé publique [actuelles] sont indéniablement fort sévères», mais qu’elles ne sauraient être assimilées à une détention excessive. M. Racicot peut «exercer beaucoup de ses activités usuelles», notaient les juges.

Comme l’a souligné François Legault, ceux qui refuseront de porter un masque au nom des «libertés» pourraient amener l’État, dans quelques semaines, à revenir à contraintes pires.

Le virus avance masqué. Combattons-le de la même manière.