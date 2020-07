Tourisme: la Côte-Nord a la cote

Ignorée et méconnue par de nombreux Québécois comme destination vacances, la région de la Côte-Nord suscite de plus en plus d’intérêt. Les contraintes liées à la COVID-19 ont fait craindre le pire ce printemps, mais contre toute attente, la tendance est à la hausse.

Denis Fortin et sa conjointe habitent les Laurentides. Ils n'avaient pas prévu visiter la Côte-Nord cet été. «Vu que tout le monde restait au Québec, que la Gaspésie, il y a beaucoup de monde et que le Nouveau-Brunswick est fermé, c’était une des places qui était le plus avantageux pour venir», raconte l'homme rencontré par TVA Nouvelles au camping Laurent-Val de Sept-Îles.

À Tourisme Côte-Nord, on s’attend à une très bonne saison touristique et les réservations dans les lieux d’hébergement témoignent déjà d’une tendance à la hausse par rapport à l’an dernier.

«C’est certain que la fermeture des frontières, et le fait que les grands événements dans les grands centres ne tiennent pas... Les gens ont réorganisé leurs vacances à la dernière minute. Clairement, la Côte-Nord fait partie des destinations que les gens recherchent cette année.» explique Paul Lavoie, directeur adjoint de Tourisme Côte-Nord.

Depuis le début de l’été, le camping Laurent-Val de Sept-Îles accueille beaucoup de touristes québécois qui n’auraient probablement pas mis les pieds en Côte-Nord si la frontière avec les États-Unis était restée ouverte.

Plusieurs journées affichent déjà complet.

«Je passe ma vie au téléphone à prendre des réservations, témoigne la responsable de l'accueil, Jessica Desjardins. Ça va être une grosse année. Tout le monde vient sur la Côte-Nord. Il y en a plusieurs que c’est la première fois qu’ils visitent la Côte-Nord».

La capacité d’accueil étant limitée dans la région, le milieu touristique suggère fortement aux visiteurs de planifier leur séjour, question d’éviter les mauvaises surprises.