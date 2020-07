Une adolescente disparue en Montérégie pourrait être en Alberta

Une adolescente de 15 ans portée disparue depuis le 1er juillet pourrait se trouver en Alberta, craint le Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Stéphanie Robert-Côté a été vue pour la dernière fois le 1er juillet dernier, en matinée, à Saint-Bruno-de-Montarville. Elle pourrait maintenant se trouver à Calgary ou à Edmonton, estime le SPAL.

La disparue a la peau blanche, mesure 1,65 m (5' 5'') et pèse 45 kg (100 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns. L'adolescente s'exprime en français et en anglais et elle arbore un perçage à la narine gauche.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser la police en composant le 911.