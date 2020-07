WE Charity: Vers un témoignage de Trudeau en comité parlementaire?

Bloquistes, conservateurs et néo-démocrates veulent tous entendre le premier ministre Justin Trudeau témoigner en comité parlementaire sur l’octroi d’un contrat sans appel d’offres à l’organisme WE Charity.

«Nous allons [...] soutenir la demande des conservateurs de faire comparaître M. Trudeau et, le cas échéant, M. Morneau», a dit le chef bloquiste Yves-François Blanchet, mardi, en faisant aussi référence au ministre des Finances.Les conservateurs ont fait une sortie médiatique, dimanche, pour dire qu’ils incluraient le premier ministre et M. Morneau sur la liste des témoins que le Comité permanent des finances pourrait convoquer.

On souhaite ainsi faire la lumière sur l’octroi de la gestion du programme de bourses de bénévolat étudiant de 900 millions $ à WE Charity, un organisme près des Trudeau.En plus du Bloc, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a aussi l’intention d’appuyer une telle motion devant le comité des finances, a indiqué le parti mardi. Six membres libéraux y siègent, de même que quatre députés conservateurs et un élu chacun pour le Bloc québécois et le NPD.Parallèlement, une réunion d'urgence d'un autre comité des Communes, celui de l'éthique, est réclamée.

Les conservateurs demandent en outre une enquête de la Gendarmerie royale du Canada, mais semblent pour l'heure faire cavalier seul sur ce front.Margaret Trudeau, la mère du premier ministre, a touché 250 000 $ pour ses participations à des événements organisés par WE Charity entre 2016 et 2020. Alexandre Trudeau a pour sa part reçu 32 000 $ pour sa collaboration avec l’organisme, alors que son frère était à la tête du gouvernement.

Quant au ministre Morneau, ses filles sont liées à WE Charity et l’une d’elles y occupe un poste rémunéré.Rappelons que le commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts, Mario Dion, a lancé une enquête sur ce dossier. Son bureau a attribué des blâmes à deux reprises à M. Trudeau par le passé, au cours de son premier mandat, dans le cadre de l’affaire SNC-Lavalin et celle de l’Aga Khan.