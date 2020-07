10 productions documentaires de plus sur Club illico

Le catalogue d’oeuvres originales du Club illico sera bonifié de 10 productions documentaires cet automne. Les téléspectateurs pourront poser les yeux sur cinq nouveaux grands reportages signés par l’équipe du Bureau d’enquête et auront le loisir de découvrir cinq séries originales.

Au fil de six épisodes, «Le dernier felquiste» s’intéressera au Front de Libération du Québec avec, pour trame de fond, le meurtre de Mario Bachand. «Le marché du K.O.» revisitera deux rendez-vous de la boxe québécoise très attendus l’an dernier: le combat opposant Oscar Rivas à Dillian Whyte survenu à Londres et celui que devait livrer David Lemieux dans une nouvelle catégorie de poids.

La comédienne et animatrice Magalie Lépine-Blondeau permettra quant à elle au public de faire la connaissance de créatifs vignerons établis en Amérique et en Europe, le temps des huit épisodes de «Supernaturel». Le minutieux travail des coroners sera pour sa part scruté à la loupe dans «Coroner, la voix des victimes», découpée en huit parties.

Enfin, les admirateurs de Lara Fabian verront leur patience être récompensée lors de la sortie de «Lara», un voyage de 90 minutes à Montréal, New York, Paris et Bruxelles aux côtés de la chanteuse qui célèbre ses 50 ans avec une tournée mondiale.

«L’offre en série documentaire est en pleine expansion car le public souhaite voir de vraies histoires, explique Denis Dubois, vice-président aux contenus originaux chez Québecor Contenu. Ce genre permet également un accès à des univers où on laisse rarement entrer les caméras en plus d’offrir des sujets à l’infini. Ainsi on se voit, on apprend et surtout, on comprend!»