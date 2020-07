Air Canada remboursera certains de ses clients régionaux

Air Canada se rend à l'évidence et va rembourser une partie des clients touchés par la diminution des services en région, annoncée il y a maintenant deux semaines.

Mais seuls les voyageurs des villes où les comptoirs sont définitivement fermés pourront récupérer leur argent

Au Québec, ça concerne les aéroports de Mont-Joli, Baie-Comeau, Gaspé et Val-d'Or.

Mais pour les clients des autres villes, là où Air Canada a diminué ses services, mais pas fermé ses comptoirs, la compagnie aérienne ne s'engage pas à faire de remboursement. C'est notamment le cas à Sept-Îles et à Rouyn-Noranda.

La porte-parole du transporteur aérien, Pascale Déry, mentionne qu'Air Canada contactera ses clients pour leur offrir des options, soit un crédit voyage ou un transfert en milles Aéroplan.

Une citoyenne de Sept-Îles, qui avait dénoncé cette situation, s'en contentera. Meggie Henley a vu son vol Sept-Îles-Montréal annulé. Elle entend continuer à voyager en avion, donc elle pourra utiliser le crédit que devrait lui offrir Air Canada pour un autre voyage. Elle attend d'ailleurs toujours une confirmation du transporteur.

Si elle compte bien profiter de son crédit, elle assure que ce sera la dernière fois qu’elle sera cliente d’Air Canada.

«J'ai pas envie de revivre tout ça. J'avais à me déplacer de Sept-Îles à Montréal quand même assez fréquemment dans l'année, donc je vais prendre mon crédit pour me rendre à Montréal et après ça, je verrai les autres options qui s'offrent à moi», dit-elle.

Mais elle devra être patiente parce que Air Canada n'a pas l'intention de reprendre sa liaison entre Sept-Îles et Montréal avant la fête du Travail, en septembre.

Les projets de transport aérien régional qui sont actuellement en gestation, dont celui d'une coopérative, intéressent grandement Meggie Henley et tous ces autres clients qui se sont sentis abandonnés par Air Canada à la suite de l'annonce de la fin juin.