Gala ARTIS : Maripier Morin rayée des nominations

Maripier Morin a admis avoir commis des gestes graves mettant en cause l’intégrité d’une personne, qui l’ont amenée à mettre sur pause sa vie professionnelle. Dans ces circonstances, TVA retire celle-ci de la liste des nommés ARTIS dans les catégories : Animateur/Animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement et Personnalité féminine de l’année.