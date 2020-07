Harcèlement sexuel et agression sexuelle: pas le même combat

Il existe d'importantes distinctions entre le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. Même s'il peut causer des préjudices, le harcèlement sexuel n'est pas considéré comme criminel au sens du Code criminel, a expliqué mercredi matin Me Audrey Roy-Cloutier, procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

L'agression sexuelle, qui est un geste sexuel fait contre une personne sans son consentement, est un acte criminel, a-t-elle souligné en s'entretenant sur les ondes de QUB radio avec Pierre Nantel, qui tenait à comprendre cette distinction alors que le Québec connaît une vague de dénonciations dans les médias sociaux.

L'animateur a d'ailleurs suggéré que les victimes d'inconduite sexuelle se tournent «peut-être» vers les médias sociaux puisqu'elles n'ont pas de recours. «S'il n'y a pas de poursuite judiciaire possible, la seule avenue, c'est la dénonciation via les médias sociaux?» a-t-il demandé.

«Il y a aussi des procédures civiles», a précisé Me Roy-Cloutier.

Dans le cas de l'agression sexuelle, la victime a droit au soutien et à la protection du système de justice, a expliqué la procureure, qui a décrit toutes les étapes d'accompagnement d'une victime.