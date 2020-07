La juge Ruth Bader Ginsburg est sortie de l'hôpital

La juge progressiste et doyenne de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg est sortie de l'hôpital après y avoir été admise la veille pour une possible infection, et elle se «porte bien», a déclaré mercredi l'institution judiciaire.

La magistrate de 87 ans avait été hospitalisée mardi matin à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore après avoir souffert de fièvre et de tremblements la nuit précédente.

La juge «est sortie de l'hôpital. Elle est chez elle et se porte bien», a fait savoir mercredi en milieu de journée la haute cour, dans une brève déclaration.

L'état de santé de celle qui est surnommée «RBG» est scruté par les démocrates et la gauche américaine, qui en ont fait leur championne.

Les neuf juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Une démission ou un décès de Mme Ginsburg donnerait l'occasion à Donald Trump de nommer un nouveau juge pour prendre sa place et d'ancrer ainsi encore plus le temple du droit américain dans le camp conservateur.

Ruth Bader Ginsburg a subi mardi après-midi une endoscopie pour «nettoyer une endoprothèse placée en août 2019 sur la voie biliaire», avait indiqué la Cour suprême, précisant qu'elle recevrait une fois rentrée chez elle un traitement antibiotique.

La haute cour a veillé tard lundi soir pour traiter plusieurs recours de dernière minute déposés par les avocats d'un condamné à mort qui devait être exécuté par l'État fédéral, une première depuis 17 ans.

Mme Bader Ginsburg, l'une des quatre progressistes de la Cour suprême, a été nommée en 1993 par le président Bill Clinton.

Elle a été plusieurs fois hospitalisée ces dernières années, notamment pour une infection liée à l'obstruction par un calcul du canal cystique en mai dernier et pour subir une opération de nodules cancéreux au poumon en 2019. En 2018, cette femme fluette s'était fracturé des côtes lors d'une chute. Elle a également surmonté quatre cancers dans les années 1990.

Brillante magistrate, elle est devenue une icône des réseaux sociaux et des militants progressistes américains tant pour ses combats pour la cause des femmes, des minorités ou de l'environnement que pour son indépendance d'esprit.