Martin Carpentier toujours recherché

La septième journée de recherches pour retrouver Martin Carpentier s’amorce alors que la Sûreté du Québec (SQ) compte modifier sa stratégie.

«L'analyse des informations recueillies nous amène à modifier notre stratégie», a écrit la SQ hier soir sur son compte Twitter.

La Sûreté du Québec ne prévoit pas établir de poste de commandement aujourd'hui.

Les recherches de la Sûreté du Québec ont continué dans la nuit de mardi à mercredi, après qu’elles eurent été étendues sur 50 kilomètres carrés, un périmètre partagé entre les municipalités de Saint-Apollinaire et de Saint-Agapit.

Il s’agit pour l’essentiel du quadrilatère ratissé par les équipes terrestres et aériennes depuis samedi, délimité entre les rangs Saint-Lazare, Bois-Joly, Bois de l’Ail et la route de l’Ormière. C’est dans ce secteur que les petites Norah et Romy ont été découvertes sans vie samedi.

Comme à chaque fin de journée, les enquêteurs se sont attablés mardi soir pour réévaluer le déploiement des effectifs pour les jours à venir. Il est possible que ceux-ci soient revus à la baisse.

Martin Carpentier n’a pas été vu depuis mercredi dernier alors qu’il était de passage dans un dépanneur de Saint-Nicolas avec ses filles Norah, 11 ans, et Romy, 6 ans. Les deux fillettes ont été retrouvées mortes dans un boisé de Saint-Apollinaire samedi.