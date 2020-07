Montréal: 14 km de nouvelles voies réservées prévues

De nouvelles voies réservées pour bus et autres véhicules de plus de 14 kilomètres seront implantées à Montréal, notamment sur une partie des chemins Côte-de-Liesse et Queen-Mary, ainsi que des boulevards Langelier et des Trinitaires.

La décision a été avalisée, à huis clos, par le comité exécutif de la Ville de Montréal le 8 juillet dernier.

Elles incluent aussi une nouvelle voie réservée pour bus, taxi et covoiturage qui est en fonction depuis lundi dernier sur le boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine, en direction sud, entre l’autoroute 40 et le boulevard des Roseraies.

Celle-ci rejoint la voie réservée déjà existante sur ce boulevard entre des Roseraies et la rue Currateau, pour laquelle les heures ont été allongées.

Les travaux pour instaurer les autres voies réservées commenceront à l’automne et leur mise en service est prévue d’ici la fin de 2020, d’après la Société de transport de Montréal (STM). Elles s’ajouteront aux 258 kilomètres de voies réservées déjà en place.

Ainsi, différents modes de transports collectifs ou actifs auront priorité sur plusieurs nouvelles voies aux heures de pointe, du lundi au vendredi.

Dans l’arrondissement de Saint-Laurent, une voie réservée pour bus, taxis et covoiturage verra le jour sur le chemin Côte-de-Liesse, en direction est, entre la rue Graveline et le chemin Delmeade.

Sur le chemin Queen-Mary, situé dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, une voie réservée pour bus et taxis sera mise en service entre l’avenue Macdonald et la rue Cedar Crescent (direction nord et sud).

Sur le boulevard Langelier, une nouvelle voie réservée pour bus, taxis et vélos, est prévue entre les rues Sherbrooke et Bélanger. Puis, entre les rues Bélanger et Dumesnil pour les bus et taxis seulement (direction nord et sud).

Dans Le Sud-Ouest et dans LaSalle, bus et taxis auront la priorité à certaines heures sur trois tronçons du boulevard des Trinitaires.

Sur le Plateau-Mont-Royal, un court tronçon de l’avenue Lorimier, situé entre la rue Rachel et «35 mètres au nord» de celle-ci, sera réservé en tout temps aux bus.

Par ailleurs, un prolongement de la voie réservée aux taxis et bus sur le boulevard Rosemont est également prévu vers la mi-septembre.

Sur le boulevard René-Lévesque, les heures d’opération de voies réservées déjà en place seront allongées cet automne.

Le 8 juillet dernier, la STM a également annoncé «un nouveau partage bus-vélo sur près de la moitié des voies réservées existantes et sur quatre nouvelles voies réservées qui seront implantées en 2020». Ces quatre nouvelles voies réservées sont les axes Langelier, des Trinitaires, Robert-Bourassa et Lorimier/Rachel. Les dates de mise en service des voies BUS-Vélos n'ont pas été précisées, mais les années 2020 et 2021 sont ciblées.