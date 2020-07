Allégations de nature sexuelle: Yves-François Blanchet doit s’expliquer, selon Mélanie Joly

La ministre du Développement économique, Mélanie Joly, croit que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, doit s’expliquer relativement aux allégations de nature sexuelle dont il fait l’objet.

• À lire aussi: Vague de dénonciations: silence palpable après que Blanchet soit visé

• À lire aussi: Allégations contre le chef du Bloc: «C’est un récit troublant»

«Je pense que M. Blanchet doit s’expliquer. Je pense qu’il a des explications à donner», a-t-elle dit alors qu’elle était de passage à Québec, jeudi.

Mélanie Joly avait écrit sur Twitter la veille, sans jamais nommer Yves-François Blanchet, qu’elle «entend et comprend» les victimes de harcèlement ou de violence sexuelles.

Dans la Vieille-Capitale jeudi pour annoncer une aide financière de près de 21 millions $ pour le secteur manufacturier québécois, la ministre Joly a abordé la question plus directement au sujet des allégations contre le chef bloquiste.

«Je pense que la question, les allégations sont sérieuses, a-t-elle dit. Je pense qu’il faut aussi beaucoup de courage pour arriver avec ces allégations-là et je pense qu’il y a un mouvement présentement au Québec. On doit en prendre acte. Et dans les circonstances, je pense que M. Blanchet doit être capable de sortir de son silence et de s’expliquer.»

Mélanie Joly a salué «le courage des victimes, qui décident dans les circonstances d’utiliser les moyens à leur disposition pour s’exprimer».

Rappelons que dans un message anonyme publié mardi soir sur Facebook, une femme a relaté qu’Yves-François Blanchet, alors qu’il était gérant du rockeur Éric Lapointe en 1999, aurait tenté de l’embrasser sans son consentement et l’aurait incitée à avoir des rapports sexuels avec lui.

Sur la page Hyènes en jupons, la femme raconte qu’elle aurait été prise à part par celui qu’elle appelle d’abord «YF» dans une soirée de festivités, en marge du lancement d’un album de la chanteuse Isabelle Boulay à la fin des années 90.

«Je me suis ramassée, après un moment, dans les toilettes avec YF, allègue la femme. Il m’invitait à faire de la coke. Une fois aux toilettes, il voulait une relation sexuelle en échange de sa coke. J'ai dit "Non!" Il insistait. J'ai continué à dire "Non!" Il était contre la porte, m'embrassait sans mon consentement, levait ma jupe.»

«Il touchait, partout, me suppliant d'au moins lui faire une fellation», écrit-on également dans la publication.

Il nie «sans équivoque»

Dans une déclaration publiée mercredi, Yves-François Blanchet a nié «sans équivoque» les allégations.

«[M. Blanchet] invite la personne ayant publié les allégations à porter plainte aux autorités compétentes. Le chef du Bloc québécois souhaite toujours que la justice puisse être interpellée afin de protéger de réelles victimes de gestes criminels», a soutenu l’attaché de presse du leader souverainiste, Carolane Landry.

Elle a précisé qu’Yves-François Blanchet entend poursuivre ses activités professionnelles.