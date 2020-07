Attitude «cavalière» du service d’espionnage canadien, dit un juge fédéral

Un juge fédéral a infligé un cinglant camouflet au service d’espionnage canadien en statuant qu’il «a manqué à son obligation de franchise envers la Cour» concernant notamment les mandats d’écoute dans les enquêtes sur le terrorisme.

Dans sa décision publiée jeudi, le juge Patrick Gleeson indique notamment que «les circonstances exposées [...] donnent à penser qu’à l’échelle organisationnelle, dans une certaine mesure, les différents intervenants ont fait peu de cas de l’obligation de franchise et – malheureusement – de la primauté du droit ou, tout au moins, ont adopté à leur égard une attitude cavalière».

Il a d’ailleurs recommandé un examen externe exhaustif des politiques et des pratiques du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et du ministère de la Justice afin de relever l’ensemble des lacunes et des défaillances systémiques, culturelles et liées à la gouvernance.

À Ottawa, le ministre de la Justice et son collègue de la Sécurité publique ont commenté la décision, parlant «des échecs institutionnels de la part du SCRS et du ministère de la Justice».

«Nous prenons très au sérieux ces conclusions et nous nous engageons à suivre les recommandations de la Cour en collaboration avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement», ont indiqué les ministres Bill Blair et David Lametti.