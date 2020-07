COVID-19: l'Australie tirée d'affaire?

L'Australie est l'un des premiers pays à avoir complément fermé ses frontières en mars dernier. Les avions australiens sont toujours cloués au sol.

«Ma compagnie vient de nous informer qu'il n'y aura pas de vol avant mars 2021», relate Virginie Dulac, une agente de bord qui réside dans la région des Blue Mountains à 1h30 de Sydney.

Le pays semblait jusqu'ici avoir réussi à contenir la propagation. Le nombre de personnes infectées se chiffre sous la barre de 11 000 cas et une centaine de décès.

Or, la flambée des cas dans la deuxième ville la plus populeuse, Melbourne, ravive les inquiétudes. Cinq millions d'habitants ont été confinés de nouveau.

Malgré tout, la vie a repris son cours normal, ou presque.

«Il n'y a pas beaucoup de gens qui portent le masque. On est de retour à la normale. Les enfants vont à l'école et utilisent le train et l'autobus», poursuit la femme originaire de Louiseville lors d’une entrevue à TVA Nouvelles.

«L'économie a été durement touchée par les violents feux de forêt en janvier. Économiquement ça fait très mal, et après la COVID. On a besoin que les activités reprennent», ajoute l'Australienne d'adoption depuis 24 ans.