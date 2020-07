Ottawa transférera 19 milliards $ aux provinces pour la réouverture de l'économie

Le fédéral s'est entendu avec les provinces pour leur transférer plus de 19 milliards $ dans le but de les accompagner dans la réouverture de l'économie, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau jeudi.

«Notre gouvernement va investir plus de 19 milliards $ pour que les provinces et les territoires disposent des ressources pour protéger la santé des Canadiens, aider les gens à retourner au travail et se préparer pour une potentielle deuxième vague», a-t-il déclaré dans un point de presse qui s’est ajouté à son agenda de façon impromptue, en après-midi.

Le montant total des transferts proposé par Ottawa était initialement de 14 milliards $, mais bien des provinces trouvaient cette enveloppe insuffisante. Les discussions pour parvenir à une entente entre les différents paliers de gouvernement ont duré plus d’un mois.

L’argent servira dans «sept domaines prioritaires dans lesquels on doit concentrer nos efforts», a indiqué le premier ministre fédéral.

Justin Trudeau a notamment mentionné les efforts pour augmenter le dépistage de la COVID-19 et le traçage de contacts ainsi que les besoins pour mieux soutenir les résidents de CHSLD et d’autres types d’établissements pour aînés.

On prévoit aussi de l’aide pour les municipalités, notamment à travers des investissements en transport en commun. Ottawa souhaite par ailleurs que des sommes servent à fournir des congés de maladie payés aux travailleurs qui n’y ont pas déjà accès.