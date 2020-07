Incendie criminel allumé par son ex-conjoint: une mère livre un témoignage poignant

Une mère de famille victime d’un incendie criminel survenu dans la réserve de Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, en novembre 2019, a livré un touchant témoignage jeudi au palais de justice de Sept-Îles.

Kathleen Fontaine a décrit avec beaucoup d’émotion comment cet incendie a bouleversé sa vie et celle de ses 3 enfants.

Son ex-conjoint et père des enfants, David Vollant, a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement.

La femme a lu devant le Tribunal une longue lettre où elle décrit en détail les conséquences tragiques de cet incendie survenu en pleine nuit alors qu’elle dormait dans la maison familiale avec deux de ses enfants et un ami d’un de ceux-ci. Son troisième enfant dormait ailleurs cette nuit-là.

David Vollant a allumé l’incendie avec de l’essence dans un cabanon adjacent à la maison familiale qui a été complètement détruite. C’est grâce à la vigilance d’une voisine que les occupants de la maison ont pu évacuer sans être blessés.

Le couple s’était séparé dans les jours précédents le drame. David Vollant était harcelant et avait menacé son ex-conjointe en lui disant qu’il arriverait des choses catastrophiques.

Kathleen Fontaine a décrit la douleur énorme qu’elle ressent depuis l’incendie. Il s’agit d’un geste impardonnable qui a détruit sa famille à tout jamais, a-t-elle affirmé dans son témoignage parsemé de sanglots. Elle est en dépression et n’est pas capable de travailler. De surcroît, elle n’a pas encore trouvé un logement permanent pour elle et ses enfants, dont un est atteint d’autisme.

«Leur phobie est de revoir leur père, celui qui est censé les protéger. C’est contre nature ce qu’il nous a fait», a-t-elle affirmé devant le tribunal.

Peine réduite

David Vollant a plaidé coupable à une accusation d’incendie criminel. Sur sa peine d’emprisonnement de trois ans, il lui reste deux ans moins un jour à purger compte tenu de sa détention préventive. Il s'agit d'une suggestion commune qui a été soumise à la juge Nathalie Aubry. Le chef d’accusation de meurtre non prémédité a été retiré.

« Je ne peux pas vous dévoiler les raisons qui ont fait que le chef a été retiré. Par contre, je peux vous dire que ça été fait après discussion avec les victimes dans le dossier et après négociation avec l’avocat de la défense » a indiqué la procureure aux poursuites criminelle et pénale Marisol Guerrero-Clusiau.

«C’est un crime qui a été commis dans un contexte de violence conjugale. Il y avait également des enfants présents à l’intérieur de la maison. En tenant compte de tous les facteurs et les conséquences que le crime a eus pour la victime, on a suggéré au tribunal une peine de 3 ans», a-t-elle ajouté.

L’avocat de David Vollant, Me Jean-Luc Desmarais, a mentionné que son client, un homme impulsif qui a une dépendance à l’alcool et la drogue, était écrasé par la culpabilité. David Vollant a brièvement pris la parole pour dire qu’il aimait ses enfants et pour leur demander pardon.