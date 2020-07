Le Vieux-Port de Montréal déserté par les touristes

COVID-19, travaux routiers et prolongation de la fermeture de la frontière canado-américaine font en sorte que le Vieux-Montréal est dans une situation de jamais vu.

En 34 ans, un commerçant du Vieux-Port peine à y croire.

«Comme vous voyez, la promenade, normalement il faut [se faufiler], il y a trop de monde. Il n’y a pas un chat», lance l’homme d’affaires, comptant les personnes visibles depuis son kiosque.

Restaurants et attraits touristiques font ainsi les frais de cette baisse draconienne du tourisme.

«Dans notre, nous, on a la tyrolienne et deux kiosques alimentaires, et on est entre 20 et 30% de notre achalandage habituel», raconte Samuel Cadotte-Holler de MTL Zipline.

Chez Tourisme Montréal, on tente malgré tout d’y trouver du positif.

«Jamais on n’a vu Montréal de cette façon, soutient Manuela Goya. Les rues sont vides, oui, mais Montréal se vit aussi de manière un peu plus légère. On a plus les files d’attente un peu partout à gauche et à droite.»

Mme Goya invite donc les gens à profiter de ce phénomène, même si elle espère que la situation se rétablisse.

Jean-Philippe Rochette, porte-parole de la Société du Vieux-Port poursuit dans la même veine, appelant la population à s’aventurer dans le secteur.

«C’est de faire connaître notre offre aux Québécois, aux Montréalais, dit-il. C’est aussi de s’assurer que les gens sont au courant que non seulement ils peuvent venir dans le Vieux-Port, mais ils peuvent venir le faire en toute sécurité.»

Les restaurateurs sont désespérés, eux qui peinent déjà à se remettre de leur fermeture forcée par le gouvernement.

«C’est une journée qui s’additionne aux dures journées depuis la réouverture officielle du 25 juin. Que ce soit nous ou d’autres, n’importe qui va te dire... Ils vont sourire en face, mais derrière c’est triste», avoue un de ceux rencontrés jeudi.