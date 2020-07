L’Université de Sherbrooke réagit à une vague de dénonciations

La vague de dénonciations de violences sexuelles déferle sur le Québec depuis bientôt deux semaines et l’Estrie ne fait pas exception.

Devant un nombre grandissant de témoignages sur les réseaux sociaux, le milieu communautaire et la direction de l’Université de Sherbrooke ont réagi pour réaffirmer leurs efforts pour éliminer ces comportements inappropriés.

«L’avantage des réseaux sociaux est que la victime peut recevoir du soutien de d’autres (...) Par contre, on remarque beaucoup de gens qui s’obstinent entre elles sur le droit ou non des victimes de porter plainte ou de dénoncer et ça a beaucoup d’impact sur les victimes», croit Alexandra Pépin, intervenante dans un centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et la violence faite aux femmes (CALACS).

Depuis quelques années, l’Université de Sherbrooke intensifie ses efforts pour prévenir tout acte de violence sexuelle.

Une formation est maintenant obligatoire pour les membres du personnel et tous les étudiants de l’établissement.

«Il y a des gestes qui peuvent sembler anodins, mais qui sont blessants et qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui en 2020», affirme Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l’Université de Sherbrooke.

Enjeux de diffamation

Du côté du Service de police de Sherbrooke (SPS), le téléphone sonne surtout pour des renseignements sur la diffamation.

«Une personne qui tient des propos désagréables à l’égard d’une autre personne de façon publique pourrait être poursuivie pour diffamation même si ce qu’elle prétend est vrai», explique Me Parick Fréchette, avocat criminaliste rencontré par TVA Nouvelles.

Pour l’instant, il est encore difficile de mesurer la portée de cette vague.

Le nombre de dénonciations sur les réseaux sociaux ne se traduit pas par une augmentation des plaintes au Service de police de de Sherbrooke pour l’instant.